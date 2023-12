Una domanda per due

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sfrutto l’onda lunga del Natale per raccontarvi una storia consolatoria, di buoni sentimenti. Il Guardian è andato a ripescare Ernest, un ex bambino nero di famiglia umile che, nel 1980, aveva rivolto unaa Margaret Thatcher durante una trasmissione in tv. E che: le aveva chiesto cosa provasse sapendo che i sovietici solevano chiamarla “Lady di ferro”. Curiosamente questa– che ha fatto cadere il velo di ipocrisia sul nomignolo, inducendo la Thatcher a parlarne espressamente e a dirsene orgogliosa – non era venuta in mente a Ernest bensì al suo migliore amico Garfield, che però aveva ideato domande sovrabbondanti e gliene aveva ceduta una a caso. Ancora oggi nel video d’archivio si può vedere la serietà con cui la Thatcher risponde alla questione, il suo scambio di sguardi profondi con il bambino impertinente. ...