Un vero patto sociale per rilanciare la capacità di produrre | una sfida per il 2024

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È tempo di tirare le somme di un anno che sicuramente non sarà dimenticato, soprattutto a causa del costo della vita e dei conflitti internazionali, sempre più vicini a noi. Già l'inflazione ha scardinato parte rilevante del nostro sistema socio-economico,il suo salto in avanti, cumulato nell'arco di un anno e mezzo, ha superato il 18%, mentre il carrello della spesa di alimentari e generi per la persona e la casa il 30%, con punte sensibilmente più elevate. Peggio ancora è andata per l'energia, che dopo impennate impensabili nello scorso anno, pur sostanzialmente ridimensionate già dalla primavera, è rimasta con prezzi superiori del 20% a quelli pre-Covid. Questi dati bastano per far capire che la grande parte degli italiani han visto frantumarsi abitudini consolidate e che hanno dovuto e optare per nuovi modelli, ridimensionando ad esempio le temperature di caloriferi e ...

Dopo l’accordo europeo sulle nuovo Patto di stabilità , in Italia c’è la convinzione diffusa – come in nessun altro paese europeo – che le nuove ... (ilfoglio)

In generale, oggi circola confusione e avrete difficoltà a distinguere ildal falso. Fate ... leggete un bel libro, guardate un film (in questo caso se volete, anche in compagnia di amici, a...Ecco perché ha deciso per il no al Mes alla fine Giorgia Meloni ha capito che l'unico... Su tutte quelle sul nuovodi stabilità e sulla bocciatura della ratifica del Mes che il ministro dell'...Effetti e scenari per le banche dopo il No dell'Italia alla modifica del trattato Mes. La rassicurazioni di Patuelli (Abi), le parole di Padoan (Unicredit) e l'analisi di Liturri (La Verità) Senza la ...Alla domanda risponde di fatto oggi l’analista Giuseppe Liturri: “Cosa potrebbe fare il Mes in caso di crisi bancaria è noto da 9 anni e la risposta è sempre quella: poco più di nulla. Sia che interve ...