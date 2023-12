Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2023 | Micaela furiosa contro Samuel!

... ho sempre fatto tutto quanto alla luce del, forse anche fin troppo, gli italiani mi conoscono ... l'ho fatto perché non permetto a nessuno più di mandarmi sotto terra, adesso torna altuo'', ...Puntata della soap Unal: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento del 28 dicembre 2023 . "Se fosse una ...Nonostante le recensioni negative, il nuovo film di Zack Snyder, Rebel Moon è in cima alla classifica di Netflix, con numeri da capogiro.Proprio come accaduto con le festività natalizie, anche in occasione di Capodanno Un Posto al Sole non ci farà sentire la sua mancanza. La soap partenopea, infatti, andrà in onda anche lunedì 1 Gennai ...