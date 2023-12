Un difensore nel mirino | Demiral è il primo della lista

Il futuro di Matteo Gabbia è di nuovo al Milan, come riportato da Tuttosport, ilè vicinissimo al ritorno in rossoneromercato invernale Il futuro di Matteo Gabbia è di nuovo al Milan, come riportato da Tuttosport, ilè vicinissimo al ritorno in rossonero ...E da queste prestazioni complesse la decisione del tecnico di non far partite titolare Gabriel... È un terzino, segna quattro gol in una sola partita e va in doppia cifra: ilche sta ...I dirigenti rossoneri avranno il loro bel da fare per raggiungere l’accordo per il rinnovo dell’estremo difensore francese. Mike Maignan è arrivato dal Lille nel 2021 ed ha avuto un impatto pazzesco s ...“Toccherà a Touba provare ad arginare l’attacco dell’Atalanta, uno di quelli che quando è nella giornata “giusta” è in grado di intimorire molte squadre di livello europeo. La squalifica di Marin Pong ...