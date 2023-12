Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di Emily ti hanno attaccato una nave MSC nel Mar Rosso per impedire di raggiungere Israele la notizia riferita dall’emittente Al Jazira che ha citato una fonte yemenita è stata rilanciata anche dai siti italiani la compagnia di navigazione MSC ha confermato la tacca ad una sua nave si tratta di una porta container tutte le pagine al sicuro e non sono stati segnalati ferite in corso una valutazione approfondita della nave si legge in una nota canto suo Tel Aviv ritornato che un aereo da caccia dell’Aeronautica italiana ha battuto Luna per tagliare lo stile sul Mar Rosso Io pensavo che era un drone lanciato dallo Yemen e dicono i militari Ministero della Sanità di a Massa ha fatto sapere intanto che sono 20915 morti e 54536 i feriti dall’inizio dei bombardamenti israeliani ...