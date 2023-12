Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno mettere in primo piano i giorni delle festività di Natale e si chiudono nel sangue agasa si contano almeno 106 morti per il bombardamento sul campo profughi Israele avverte che la guerra andrà avanti ancora per ti metti anche a seguito dell’allargamento del conflitto con ingresso come parte attiva di ribelli yemeniti filo iraniani lo stato ebraico fermato di avere sventato un’ora attacca Dario con droni contro la città meridionale di ieri le altre aree della Palestina occupata in italiano di Chiara ci colpiscono da Gaza cisgiordania Libano Siria Iraq Yemen negli Stati Uniti da parte loro hanno comunicato di aver distrutto 12 droni e 5 metri lanciati dagli devo chiamare sul Mar Rosso dopo un attacco personale commerciale MSC per tagliata con missili per ...