Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 13 | 10

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Wolf storico ministro tedesco delle Finanze PEC presidente del bundestag è morto all’età di 81 anni il politico CD 18 per le sue scelte improntate sulla sterilità influenza in modo decisivo il percorso dell’eurozona nel 1990 un’aggressione compiuta da un individuo mentalmente instabile lo lascio sulla sedia a rotelle voltiamo pagina la guerra medioriente la guerra andrà avanti ancora molti mesi sostiene Israele amarsi importante emissario del Iran deve essere eliminata afferma il premier israeliano Netanyahu gli Stati Uniti comunicano da parte loro di aver distrutto 12 droni 5 missili lanciati dagli utili belli sul Mar Rosso interrotte tutte le telecomunicazioni Gazza l’emittente araba al-jazeera riporta che almeno 6 persone sono morti in un attacco di droni israeliani sul ...