Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 11 | 10

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Dopo la pausa di Natale Santo Stefano riprende oggi la maratona del governo sulla manovra che dovrà essere approvata anche la camera entro il 31 dicembre pena l’esercizio provvisorio il test già stato licenziato entro giovedì scorso già al Senato in mattinata si riunisce la commissione bilancio ha di Montecitorio dove verrà a udito il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti al centro del dibattito politico dopo il via libera Unione Europea nuovo patto di stabilità e la mancata ratifica Del Mes dell’Italia verrà Inoltre comunicata la mensilità degli emendamenti alla legge di bilancio su quali è prevista la votazione a partire alle ore 14 con chiusura entro le ore 19 festa di Natale di sangue a Gaza con almeno 106 morti per il bombardamento sul campo profughi di ...