Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura la guerra in Medio Oriente la guerra andrà avanti ancora per molti mesi sostiene Israele ama importante mi storia dell’Iran ma deve essere eliminato afferma il premier israeliano Netanyahu lo stato ebraico dichiara di aver sventato un attacco aereo avuti gli USA comunicano da parte loro di aver distrutto 12 droni 5 missili lanciati dagli amanti ribelli dello Yemen sul Mar Rosso interrotte tutte le indicazioni piazzale vita intera al giardino riporta che almeno 6 persone sono morti in un attacco di droni israeliani sul campo profughi di Norcia a est della città di sul carene in cisgiordania in Turchia è la commissione per gli affari esteri del Parlamento ha dato il suo consenso alla richiesta della Svezia di aderire la nato il protocollo di adesione ...