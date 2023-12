Ultime Notizie Roma del 27-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 27 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio gli ex ministri della Difesa britannici del partito conservatore Michael fallon Fox hanno invitato il governo di riuscissi ad annunciare urgente l’importo degli aiuti militari che saranno fornite l’Ucraina nel 2024 abbiamo promesso di aiutare l’Ucraina quanto necessario quindi dobbiamo mantenere la nostra parola la Russia bombarda Lucrino i giorni loro hanno disperatamente bisogno del nostro sostegno ha detto fallo Secondo l’Ucraina potrebbe attraversare i suoi momenti più bui non è il momento per la Gran Bretagna di rilassarti e Gran Bretagna Rischia di perdere la leadership nel sostenere l’Ucraina senza una ragione apparente dobbiamo dimostrare un impegno a lungo termine ha affermato è morto in circostanze ancora misteriose creano Lee joon-gi 148 anni era noto nel ...