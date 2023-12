Ultime notizie Media | «Shin Bet sapeva che Hamas preparava un attacco a inizi ottobre» Usa annunciano ultimo invio di aiuti dell' anno all' Ucraina

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha replicato al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che in un discorso tenuto ad Ankara lo ha paragonato ad Adolf Hitler. «Erdogan, che sta portando avanti un genocidio dei curdi e tiene in carcere un numero record a livello mondiale di giornalisti che si oppongono al suo governo, è l’a poterci predicare la morale». Il ministro iranianoa Difesa, Mohammad Reza Ashtiani, afferma che la Repubblica Islamica “darà una risposta ferma” a Israele dopo l’uccisione lunedì in Siria di Seyyed Razi Mousavi, un comandante dei Guardiania Rivoluzione (i Pasdaran iraniani)