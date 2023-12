Udinese vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I felsinei vogliono continuare a stupire per coltivare il sogno Champions, ma i friulani non possono fallire essendo in piena lotta salvezza.vssi giocherà sabato 30 dicembre 2023 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri puntavano ad una salvezza tranquilla e, invece, il rendimento avuto fin quì, ha cambiato lo scenario. La squadra di Cioffi, infatti, subentrato a Sottil, si trova al quart’ultimo posto con 14 punti, a più uno sul terz’ultimo che significherebbe retrocessione. Nelle ultime cinque partite sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. I rossoblù sognano in grande visto l’attuale quarto posto con 31 punti. La squadra di Thiago Motta ha avuto un impatto fantastico in ...