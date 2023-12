Udinese | conti in equlibrio e ricavi importanti | i friulani modelli di sostenibilità

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Fine anno che suona come un momento in cui si devono trarre i bilanci di una stagione sportiva importante. E’ arrivato questo momento anche in casa, società che si è sempre contraddistinta per colpi di mercato in entrata ed in uscita grazie ad un modello die di scouting invidiato da tutt’Europa. Da un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale dei, l’si dimostra modello dicon una stagione che si è chiusa ancora una volta conin equilibrio e constra, pari al 60%. Questo il comunicato: “Calcio si conferma modello dianche dal punto di vista della governance. E’ stato, infatti, depositato il bilancio d’esercizio al 30 ...