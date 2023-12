Ucraina-Russia | guerra continua a colpi di droni

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 26 dicembre, in diretta. L'esercito di Kiev si ritira da Marinka. Shoigu: «Raggiunto l’obiettivo 2023 ... (corriere)

Le ultime notizie sul conflitto in corso La nave Novocherkassk, progettata per trasportare carri armati è stata distrutta. Ad annunciarlo è ... (sbircialanotizia)

... l'inflazione, la resa in Afghanistan, la nuova truffa ambientalista, le tasse elevate, la mancanza di indipendenza energetica, la crisi delle forze armate,, Israele e Iran, stanno ...I guadagni dell'export di gas e petrolio sfiorano nel 2023 i 9.000 miliardi di rubli (circa 86 miliardi di euro), quasi lo stesso livello del 2021, prima dell'invasione dell'. Per lal'...In un recente e significativo sviluppo nel conflitto in Ucraina, il Cremlino ha confermato che la nave da guerra russa Novotcherkassk è stata colpita in un attacco nel porto di Feodosia, in Crimea.Almeno 33 marinai risultano dispersi dopo che nella notte di ieri l'esercito ucraino ha colpito la grande nave da sbarco Novocherkassk, nel porto di Feodosia, nella penisola di Crimea annessa ...