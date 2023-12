Ucraina | F-16 sono già in guerra? Gli indizi e le news

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Gli F-16 giàin? I jet promessi a Kiev dalla coalizione occidentale potrebbero già essere a disposizione delle forze armate ucraine. E’ l’ipotesi che il magazineweek rilancia sulla base di informazioni acquisite dopo gli ultimi sviluppi dellacon la Russia, iniziata a febbraio 2022. Le indiscrezioni filtrano dopo una serie diche nonpassate inosservate: nelle ultime settimane, Kiev ha reso noto di aver abbattuto una serie di caccia russi – sarebbero almeno 8 dal 5 dicembre – e poco più di 24 ore fa è stata in grado di colpire la nave Novocherkassk ormeggiata nelle acque di Fedosia, in Crimea. In assenza di annunci e conferme ufficiali,week ‘unisce i puntini’. Gli alleati occidentali hanno promesso da mesi la ...