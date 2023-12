Tutti i sospetti Usa sullo spionaggio cinese nell’IA

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Negli ultimi tempi, la Cina è stata al centro delle preoccupazioni del Federal Bureau of Investigation (Fbi) per presunti furti di tecnologia legati all’intelligenza artificiale. Alla base dei timori c’è l’utilizzo di questa tecnologia per condurre massicci attacchi informatici contro gli Stati Uniti e altre nazioni, con l’obiettivo di rubare dati sensibili da aziende e agenzie governative statunitensi. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, l’impiego di un’intelligenza artificiale avanzata potrebbe consentire alla Cina di ampliare la portata e l’efficacia della raccolta e dell’analisi di dati sensibili. Questa crescente minaccia ha portato l’Fbi e altre agenzie di intelligence occidentali a incontrare i leader del settore lo scorso ottobre per discutere della portata di questa emergente minaccia alla sicurezza globale. Nella corsa tecnologica agli armamenti, l’intelligenza ...