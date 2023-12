Tutor Lazio | mappa aggiornata di quelli attivi a dicembre | rischi una multa salatissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Molti fortunati hanno già raggiunto le località di vacanza nelle quali stanno trascorrendo le vacanze di Natale, molti altri sono in procinto di partire. Ma per coloro che hanno caricato i bagagli in auto (o stanno per farlo ndr) e sono pronti ad affrontare il viaggio per la destinazione nella quale salutare l’arrivo del 2024 è utile ricordare che gli oltre 1.600 chilometri di autostrade italiane sono pieni dipronti a immortalare eventuali eccessi di velocità. È possibile però non farsi trovare impreparati, andando a scoprire insieme dove sono situati i vari safetye sono quasi duecento le ‘micidiali’ macchinette pronte a rilevare la velocità media di percorrenza di un veicolo.nel(ilcorrieredellacitta.com)Icontrollano la velocità su un ...