Turchia | uccisi 59 membri del Pkk nel Nord dell’Iraq e della Siria

...giorno altri sei soldati sono statie uno e' rimasto ferito in uno scontro con i militanti del Pkk. Il giorno successivo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la...Attacco dell'esercito dellaa circa 50 obiettivi utilizzati dai militanti curdi in Siria come rappresaglia per i 12 soldati turchiin Iraq durante lo scorso fine settimana. La Agenzia di intelligence turca ha ...59 paramilitari sono stati uccisi a seguito di un attacco aereo contro le postazioni del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk). Questi attacchi aerei sono stati lanciati dalla Turchia nel nord de ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Natale di sangue a Gaza. Idf: “Ancora molti mesi di guerra”. LIVE ...