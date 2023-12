Tsitsipas | ' La schiena è quasi guarita | e nel 2024 punto alle Olimpiadi'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Giunto malconcioAtp Finals del novembre scorso e costretto a ritirarsi nel corso del suo secondo match, Stefanosha rilasciato un'intervista a The Nationals in cui assicura di "...

... Stefanosha rilasciato un'intervista a The Nationals in cui assicura di "sentirsi meglio" e che il suo infortunio allaè ormai "quasi guarito" . Il 25enne greco, cimentatosi nel ...L'originaria di Manatthan(New York) ha convissuto con problemi fisici allanel corso del ...il bulgaro Grigor Dimitrov e l'attuale compagno Stefanos,ndr.) . Paula sarà impegnata agli ...Giunto malconcio alle Atp Finals del novembre scorso e costretto a ritirarsi nel corso del suo secondo match, Stefanos Tsitsipas ha rilasciato ...Sembra non aver ancora completamente superato il problema alla schiena Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha chiuso la sua stagione con un doloroso ritiro alle Nitto ATP Finals durante il secondo ...