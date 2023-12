Truffa a Lucignano | i Carabinieri smascherano il sedicente carabiniere e avvocato

Leggi su lortica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nelle ultime settimane, la Stazione deidiè stata teatro di un’inquietante vicenda che ha coinvolto un anziano residente nella zona. L’uomo, visibilmente preoccupato, si è presentato di fronte agli uomini in divisa per formalizzare una querela contro ignoti, rivelando di essere stato vittima di unaorchestrata da sedicenti forze dell’ordine e avvocati. Secondo quanto riferito agli inquirenti, nel primo pomeriggio del giorno precedente, l’uomo anziano aveva ricevuto una chiamata sulla sua utenza telefonica fissa. La voce al telefono si presentava come un maresciallo dei, seguita da un presunto. Quest’ultimo, con astuzia e falsità, aveva raccontato all’anziano che suo nipote si trovava in stato di arresto. Preso dalla buona fede, l’uomo consegnava ...