Trovato morto Lee Sun-kyun | l' attore sudcoreano star di ' Parasite' aveva 48 anni

AGI - L'attore sudcoreano Lee Sun - kyun, famoso per il suo ruolo nel film ' Parasite ' che ha trionfato agli Oscar 2020, è statoper un sospetto suicidio. Lo ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap. L'attore 48enne è statoall'interno di un veicolo nel centro della capitale Seul, ha detto Yonhap citando la ...La Polizia non esclude l'ipotesi del suicidio. Lee era indagato per uso di droghe E' statoa Seul l'attore sudcoreano Lee Sun - kyun, star del film 'Parasite', che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è statostamani dalla Polizia in un'auto nella ...Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte di un 32enne trovato morto in casa dalla compagna ad Albano Laziale ...L’attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film ‘Parasite’ che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto oggi in quello che appare come un suicidio. Lo riporta l’agenzia Y ...