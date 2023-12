Trovato morto Lee Sun-kyun | l’attore di Parasite aveva 48 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)sudcoreano Lee Sun-, famoso per il suo ruolo nel film “” che ha trionfato agli Oscar 2020, è statoper un sospetto suicidio. Lo ha riferito l’agenzia sudcoreana Yonhap. Dallo scorso ottobre Lee Sun-era coinvolto in uno scandalo perché era indagato per uso illegale di droga. Considerato che in Corea del Sud basta consumare cannabis anche all’estero per finire in carcere,si erain un grosso guaio edetto di essere stato indotto con l’inganno a consumare droga e di aver denunciato subito le estorsioni ricevute. A causa di questi avvenimentiperso contratti pubblicitari e partecipazioni a trasmissioni televisive. Quando è scoppiato lo scandalo a ...