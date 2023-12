Trovato morto l’attore Lee Sun-kyun | star del film “Parasite” | premio Oscar | forse ucciso da un’overdose

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E’ statoa Seulsudcoreano Lee Sun-del‘, che nel 2020 trionfò agli. Il corpo del48enne è statostamani dalla Polizia in un’auto nella capitale sudcoreana. Lo hanno riferito i media sudcoreani. La Polizia non esclude l’ipotesi del suicidio- Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, la moglie aveva denunciato la comparsa dopo quello che sembrava essere un biglietto di addio. Ladi “” faceva uso di droga: èper overdose? Lee era indagato per uso di droghe e durante il fine settimana era stato interrogato per 19 ore. Non si esclude che la morte sia stata causata da ...