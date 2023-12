Trovato morto in auto Lee Sun-kyun | la star di Parasite suicida dopo l' inchiesta?

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lutto nel cinema sudcoreano: l'attore Lee Sun-, 48 anni, conosciuto al mondo per aver recitato nel ruolo di protagonista nel film, premio Oscar 2020, è statoall'interno di un'ferma in un parco, nel centro di Seoul. Le circostanze del decesso non sono state ancora chiarite. Dalle prime indiscrezioni dei presenti sul luogo del ritrovamento, poi raccolte dall'agenzia di stampa nazionale Yonhap, emergerebbe il gesto volontario di togliersi la vita. La polizia era sulle tracce di Lee,essere stata allertata dalla sua famiglia che aveva riferito di averin casa un messaggio molto simile a una nota di suicidio. Non tutta fama e successo la vita di Sun-, perché circa due mesi fa, ad ottobre, era finito nel ...

E' statoا Seul l'attore sudcoreano Lee Sun - kyun, star del film 'Parasite', che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è statostamani dalla Polizia in un'auto nella ...Cinema, morto l'attore Lee Sun-kyun: eccolo in Parasite Aveva 48 anni. Il suo corpo senza vita trovato in un'auto a Seul - LaPresse/AP ...È stato trovato senza vita a Seul l'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto al grande pubblico per essere stato la star del film Parasite, che nel 2020 trionfò agli Oscar. Il corpo dell'attore 48enne è s ...