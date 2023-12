Trenta film del 2023

È solo un elenco, parziale, tendenzioso, incompleto, imperfetto e caotico di qualcheche mi voglio portare dietro. Quindi i titoli sono tanti, ma ci sono anche tanti buchi....piccoli paesi della Tuscia se la Disney Pixar decidesse di usarli come location per i propri...foto per altrettanti comuni, partendo la Acquapendente fino ad arrivare a Viterbo. Tutti i ...Perché Roma ha avviato i soccorsi in ritardo Perché dice di averlo fatto “per conto dei libici” Perché non ha detto che la nave era lìCinema Da Cermenate a Roma per vincere il concorso nazionale “The 48 Hour Film Project Italia” ...