Treni in Toscana | riaperta la Faentina dopo 7 mesi Grazie al sistema di allerta frane

“Cosa succede sulla linea ferroviaria tra Firenze e Borgo San Lorenzo? " L'articolo Treni in Toscana : forti disagi per pendolari linea ... ()

Incremento dell'offerta di servizi per dare maggiore regolarità a una linea fondamentale sia per gli spostamenti pendolari tra la Toscana ... ()

erano stati sospesi sulla metà romagnola della linea (da Marradi a Faenza) il 15 maggio per ... ma è anche un importante collegamento nella zona appenninica traed Emilia - Romagna. I ...... già il secondo in ospedale in un mese 24 Aprile 2013 MALTEMPO - Ritardoin Valdarno causa ... Coldiretti: è corsa ai fornelli, 2,7 ore in cucina 24 Dicembre 2023 Trasporti, class action ...Boom di turisti che hanno letteralmente preso d’assalto le località delle zone interne per visitare i mercatini di Santo Stefano. Con la transiberiana da Sulmona a Castel di Sangro diversi appuntament ...Era stata sospesa dopo l'alluvione di maggio a causa del rischio frane, per il quale è stato adottato un sistema di monitoraggio ...