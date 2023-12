Traorè in uscita dalla Premier | il Napoli ci pensa Sky

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gianluca Di Marzio parla dei possibili sviluppi del mercato di gennaio e del possibile ritorno diin Serie A che potrebbe essere anche al“La Lazio ci sta provando per riportare il giocatore in Serie A, ma deve prima liberare lo slot per i giocatori extracomunitari. I biancocelestino a lui anche a causa dell’infortunio di Luis Alberto e all’assenza di Kamada per la Coppa d’Asia. Stesso discorso vale anche per il Milan con la Coppa d’Africa che li priverà di Bennacer e con l’infortunio di quattro mesi di Pobega. Il trequartista ivoriano piace anche ale alla Fiorentina. Traoré aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando il Sassuolo solamente in prestito. Poi nella scorsa estate è stato riscattato ...

Commenta per primo Siccome la seconda stagione di 'What if' , la serie Marvel in cui si esplorano realtà alternative nel mondo dei supereroi, è inproprio in questi giorni, ci sembra il momento ideale, forti anche di uno splendido ruolino di marcia di sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, per farvi conoscere meglio il ...... ma sono a tutti gli effetti come Chakae anche Zeroli , effettivi anche della rosa della prima squadra. Ma non basta. A gennaio, a mio avviso, al netto di qualcheche forse potrebbe ...