Tragico incidente sulla strada per Malpensa | morto un 22enne | grave un 19enne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È di une un ferito in gravissime condizioni il pesante bilancio di unle avvenuto stanotte, 27 dicembre, alle 2.10statale 36 direzione. All’uscita di Buscate nord, un’Audi con a bordo tre giovani poco più che ventenni si è schiantata contro il guard rail. Il conducente, un ragazzo di ...

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Fossano nel pomeriggio di oggi, quando un’auto è precipitata in una scarpata lungo via ... (thesocialpost)

Un Tragico incidente ha sconvolto via Ausonia a Palermo , dove un uomo di 38 anni , professore della facoltà di Ingegneria, insieme al suo bambino di ... (ilfogliettone)

incidente stradale mortale oggi, 26 dicembre 2023, a Bientina, in provincia di Pisa. Due donne sono morte incastrate tra le lamiere dell’ Auto sulla ... (thesocialpost)

Operaio precipita in un cantiere e muore: arrestato il collega per omicidio Sembrava l'ennesimosul luogo lavoro. Una disgrazia che aveva portato via un operaio originario di Napoli,...Nella notte, lungo il chilometro 13 della strada 652 Fondovalle Alto Sangro, si è verificato unstradale che ha causato la morte di tre cavalli e il ferimento del conducente di uno dei due veicoli coinvolti. L'è avvenuto mentre i tre equini, fuggiti da un allevamento ...LECCE - Nella giornata di ieri, un tragico incidente ha segnato la SP366 San Cataldo-San Foca, causando la scomparsa di Daniele Lo Deserto, 62 anni. L'uomo si trovava a bordo di una Fiat Punto, che è ...CASTANO PRIMO – Ancora un tragico schianto con un ventiduenne che ha perso la vita. E’ accaduto nelle prime ore di oggi, 27 dicembre sulla superstrada di Malpensa. Il giovane che ha perso la vita era ...