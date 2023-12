Tragedia la notte di Natale | bimbo di 10 mesi muore in poche ore | disposta autopsia

Ad Albano Laziale , provincia di Roma, una donna si è sveglia ta trova to il suo compagno 33enne morto e riverso in terra. Sul corpo non è stato trova to ... (247.libero)

ladi Natale per una famiglia piacentina, bimbo di 10 mesi muore per una polmonite. I fatti sono accaduti, come detto, ladel 24 dicembre. I genitori si trovavano in casa insieme ......i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante ladi ... 'Per evitare che l'ultimo giorno dell'anno si trasformi in dramma oper gli animali, abbiamo ...Tragedia all’ospedale di Piacenza. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale: faceva fatica a respirare e aveva la febbre alta. Sarà disposta un’autopsia ...La tragedia è avvenuta poco dopo le 2 di questa notte nel tratto che attraversa il territorio di Castano Primo (Milano), tra gli svincoli Buscate Nord e ...