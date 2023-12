Tragedia in galleria a Urbino | scontro col bus di studenti in gita | ambulanza in fiamme

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Per cause ancora da accertare, un autobus die un'si sono scontrate in. Una nube di fumo complica i soccorsi

sulla SS73, tra Urbino e Fermignano. Un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa si sono scontrati in una galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta 'bretella' tra Urbino e Fermignano. Sono quattro le vittime dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza all'interno della galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano.