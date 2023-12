Tragedia di Santo Stefano | 37enne perde la vita in un incidente stradale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIntravede in lontananza una gazzella dei carabinieri con lampeggianti accesi, inserisce la retromarcia, preme sull’acceleratore sua BMW M3 Competition e ripercorre la stessa arteria, ma poi finisce in un canale di irrigazione, la vettura si capovolge, lui resta prigioniero tra le lamiere ela. Inutili i soccorsi prestati dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Telese Terme, chiamati dai Carabinieri, che subito giunti sul posto, che hanno trainato fuori dal canale la vettura. Questa la cronaca di una scena rocambolesca dal finale tragico consumatasi attorno alle 23 nella serata diin località Torello di Melizzano su una parallela della Fondo Valle Isclero in prossimità di un cantiere dell’Alta Velocità Ferroviaria Napoli – Bari. Are la ...