Traffico Roma del 27-12-2023 ore 20 | 00

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati code per incidente sulla via Pontina tra il raccordo e Castel di Decima direzione Pomezia normalizzato invece disulle due carreggiate del raccordo anulare anche sul resto della viabilità Capitolina non si rilevano difficoltà e questa notte la diramazione disud e resterà chiusa alper lavori dalle 22 alle 5 tra il raccordo e Torrenova in direzione di Firenze Napoli altri lavori sulla Firenzechiusa la stazione di Ponzanono-soratte dalle 22 alle 2 di notte in entrata direzione