Traffico Roma del 27-12-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare abbiamo code a tratti tra Laurentina e la regina code a tratti peranche in internet mi lascia l’aria che entra la Nomentana e La Rustica code per incidente invece sulla diramazione disud dal casello fino al raccordo anulare direzioneCode in uscita dalla capita poi sulla via Pontina 3 a via di Vallerano e Castel di Decima direzione Pomezia media Massimo peschi e tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità