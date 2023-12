Traffico Roma del 27-12-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben Trovati al momento abbiamo code per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Lavagnina code anche in interna ma perCassia Veientana i salari hai tra la Nomentana e La Rustica con e poi sulla diramazione diSud per entrare sul raccordo anulare direzioneintenso con code poi sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria È tra la Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla A12Civitavecchia è ancora chiusa l’entrata Cerveteri direzione Civitavecchia Questo a causa dei lavori di ripristino della viabilità Dopo un incidente dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo peschi è tutto un ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico in via della Magliana Monte Zebio in via Merulana via Marsala ... (romadailynews)

L'ufficioha pubblicato infatti un'ordinanza con la quale vengono disposti divieti e ... In via Emerico Amari, nel tratto da viaa via Wagner, divieto di sosta con rimozione coatta lato ...Quando è atterrato all'Aeroporto diCiampino, l'uomo è stato arrestato anche per un altro mandato di arresto europeo emesso dalle autorità danesi per fatti analoghi commessi in quel territorio. ...Leonardo Bonucci alla Roma Le voci si rincorrono, in attesa di news legate al calciomercato invernale. Il 36enne difensore dell’Union Berlino pare destinato a tornare in Italia per indossare la magli ...E' stato necessario fresare l’asfalto di via Bellina, interessato dal problema, e così l’intero tratto è stato nuovamente chiuso al traffico ...