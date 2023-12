Traffico Roma del 27-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dopo un incidente residui rallentamenti sulla diramazione diSud tra il casello è il raccordo versosullo stesso raccordo anulare troviamo code perin carreggiata esterna per un incidente tra Laurentina elatus con altre cose in internet 3 Cassia bis e Castel Giubileo Vi ricordo che fino al 7 gennaio le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 è sempre fino al 7 gennaio sono state potenziate numerose linee bus per recarsi in centro o verso le aree commerciali a cui si aggiungono le due linee gratuite free uno è free due rispettivamente in partenza da Termini e da Piramide e dirette in centro In collaborazione con Luce ...