Traffico Roma del 27-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischiincolonnato per incidente sulla diramazione diSud tra il raccordo anulare e la barriera in direzione della A1 per Napoli e Firenze da lentamente sulla carreggiata opposta code per lavori invece sulla via Anagnina all’altezza di via di Casal Morena direzione Grottaferrata sulla A12Civitavecchia è ancora chiusa l’entrata di Cerveteri direzione Civitavecchia causa dei lavori di ripristino della viabilità Dopo un incidente si consiglia di entrare in autostrada in alternativa dalla stazione di Santa Severa fino alle 16 divieto di transito su Viale di Tor di Quinto tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni per potature attenzione dunque alla segnaletica e alle deviazioni dei tagli di questa ed altre notizie sul sito ...