Traffico Roma del 27-12-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sulla A12Civitavecchia per il ripristino della sede stradale a seguito di un incidente ci sono ancora code per 5 km tra Pietri Cerveteri in direzione di Civitavecchia ilnon è più bloccato ma si viaggia su una sola corsia ancora chiusa l’entrata di Cerveteri è aperto con riduzione di carreggiata anche viale del Muro Torto precedentemente chiuso all’altezza di Piazzale del Brasile in direzione Lungotevere in smaltimento le code per un incidente si procede invece ancora a rilento su via Mattia Battistini tra via Ennio Bonifazi e via San Michele nelle due direzioni incidente anche su via delle Sette Chiese con rallentamenti all’altezza di Santa Petronilla e sino alle 16 per potature divieto di transito su viale Tor di Quinto 3 via Pietro via del Foro Italico nelle due direzioni per i ...