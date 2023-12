Traffico Roma del 27-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati dalla redazionebloccato sulla A12Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia per un incidente che vede coinvolta anche una barca che si è ribaltata code per 2 km tra Torre in Pietra e l’uscita obbligatoria di Cerveteri per consentire la pulizia della sede stradale in seguito ad un precedente incidente è ancora chiuso viale del Muro Torto alla festa di Piazzale del Brasile verso il Lungotevere inevitabili ripercussioni su Corso d’Italia con lunghe code a partire da Piazza Fiume e fino alle 16 per potature divieto di transito su Viale di Tor di Quinto via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni prestare la massima attenzione alla segnaletica con le deviazioni per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito ...