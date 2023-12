Traffico Roma del 27-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Luceverdedel trovati dalla redazione per un incidente precedente ancora code su Corso d’Italia da Piazza Fiume a Piazzale del Brasile verso piazzale Flaminio al momento si viaggia su carreggiata dalle 9 alle 16 per potature divieto di transito su Viale di Tor di Quinto tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni Vi ricordo che fino al 7 gennaio è l’ambito del Piano mobilità per le feste le zone alimitato di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste altre notizie potete sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità