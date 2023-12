Traffico di droga | 290 kg di hashish nascosti nel doppiofondo del furgone | arrestato corriere

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quasi 300 chili diin unsegreto creato sotto il cassone del. E’ finito in manette un 66enne della provincia di Napoli trovato alla guida di unIveco Daily sul quale erano290 kg di, per un valore stimato di oltre due milioni di euro, pronti per essere distribuiti sul mercato partenopeo. A scoprire il carico di sostanze stupefacenti sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli durante un servizio di pattugliamento lungo le principali arterie stradali di accesso alla città. a Napoli I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno sottoposto a controllo unIveco Daily guidato da un uomo di 66 anni, residente a Marano di Napoli, già conosciuto in quanto gravato ...