Totti e Noemi via da Roma | ecco dove trascorreranno un Capodanno da sogno

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a New York e il caso vuole che solo due settimane fa anche la ex moglie di lui, Ilary Blasi , si trovasse ... (donnapop)

Francesco Totti (47 anni) ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla sua nuova famiglia allargata. Dopo una breve fuga a New York con Noemi ... (leggo)

Francesco Totti stavolta non ha davvero badato a spese. L’ex capitano della Roma ha trascorso del tempo insieme ai suoi figli, avuti con Ilary ... (ilcorrieredellacitta)

Francesco Totti ha festeggiato la Vigilia di Natale in montagna a Montecarlo con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli e i figli avuti dalla ... (leggo)

Non sembra finire qui la telenovela tra Francesco Totti ed Ilary Blasi . C’è un piccolo episodio che ha dato fastidio a Noemi A Natale come vuole la ... (sportnews.eu)

FrancescoBocchi, dopo aver trascorso qualche giorno a Montecarlo e la vigilia di Natale a Roma, sono alle Maldive. E' lì, dove ci sono anche Matri e Federica Nargi e Vieri con Costanza Caracciolo ...... avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo , un po' di rabbia', ha confessato sul presunto tradimento con l'attuale compagna diBocchi . ...Francesco e la compagna sono in un resort a cinque stelle per il secondo 31 dicembre insieme: tutti i dettagli ...Francesco Totti ha festeggiato la Vigilia di Natale in montagna a Montecarlo con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli e i figli avuti dalla relazione con ...