Tottenham | Postecoglu | «Romero sarà fuori per quattro o cinque settimane»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ange, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di ChristianAnge, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Christian. PAROLE – «No, no. Non va bene. Ha fatto una TAC, quindi staràper. Tutti gli altri se la sono cavata bene. Ci sono alcuni giocatori doloranti, ma abbiamo avuto una settimana di allenamento più o meno più facile, gli ultimi giorni comunque ma tutti gli altri stanno bene».

Il giocatore non figura tra i protagonisti principali nella positiva stagione delsotto la guida di Ange. Nonostante in passato sia stato un pilastro importante per la squadra, ...Il danese non sta trovando spazio cone ilavrebbe aperto alla possibilità di farlo partire a gennaio in prestito con obbligo di riscatto. Pierre - Emile Hojbjerg (LaPresse) - ...Il boxing day è un'istituzione in Inghilterra, ma la 19ª giornata di Premier League si snoda in più giorni, ed è pronta a chiudersi con i due posticipi di ...Pierre-Emile Hojbjerg e la Juventus: stavolta potremmo esserci. Il giocatore non figura tra i protagonisti principali nella positiva stagione del Tottenham sotto la guida di Ange Postecoglu. Nonostant ...