Tottenham | pensa a un talento dell'Ajax

Il Tottenham è sulle tracce del portiere del Southampton Gavin Bazunu come prospetto per il futuro. L'irlandese classe 2002 vanta... (calciomercato)

Il Tottenham è alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto riportato dal The Sun, Jota , attualmente in Arabia all'Al-Ittihad,... (calciomercato)

Il mercato della Juve ntus ruota attorno a un centrocampista. Cercare un'occasione low cost a gennaio, ancora meglio se in prestito, per... (calciomercato)

Juventus cheall'attacco e al futuro e spunta il nome di Rayan Cherki , trequartista o esterno di proprietà ...Insieme alle due di Serie A ci sarebbero poi due big di Premier League come...... quando i rubinetti si chiudono e gli vendono Lukaku e Hakimi non ci2 volte a lasciare la ... E così accade anche al, un grande primo anno ma l'anno successivo è tragico con gli Spurs ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il tecnico in conferenza elogia gli Spurs, prossimo avversario in Premier League. E svela il curioso aneddoto: come ha trascorso i giorni di festa ...