Torino | Vagnati punta un difensore | i nomi nella lista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilè alla ricerca di alcuni rinforzi soprattutto per la linea difensiva e in questo sensoavrebbe messo nel mirino diversiIlè alla ricerca di alcuni rinforzi soprattutto per la linea difensiva e in questo sensoavrebbe messo nel mirino diversi. Occhiti su Katseris e Caceres, ma sanche l’ipotesi di un ritorno di Bonifazi. Questo è quanto scrive La Repubblica. Il mercato dei granata partirà dunque da queste situazioni con la volontà di voler consegnare a Juric qualche tassello in più

Dopo la sconfitta per 2 a 0 di Bologna, tutti a rapporto da Urbano Cairo in casa Torino : il presidente ha voluto tenere un colloquio con i suoi

"Radonjic via a gennaio? Onestamente direi di no, è un gioca tore del Torino e vedremo cosa succederà da qual al mercato. Ci sono ancora tante

Così il tecnico del, Ivan Juric ha commentato il pareggio per 1 - 1 contro l'Udinese. "Ilic ... Al mercato pensa, io penso ad allenare". Lo ha detto l'allenatore del, Ivan Juric dopo il pareggio per 1 - 1 in casa contro l'Udinese. E sul mercato, taglia corto: 'Ci pensa Davide (ndr) che è molto attento. Io penso ad ...' Un rientro è sicuro, l'altro è ancora tutto da valutare. "Verso Firenze: il Toro ritrova Bellanova, Linetty prova a recuperare" Avrà il suo bel dal fare Vagnati sul mercato invernale, soprattutto in uscita. I risultati che verranno conseguiti apriranno le porte a qualche new entry, che non saranno molte