Torino | rivoluzionario intervento al Cto | ritrova l’uso della mano paralizzata grazie ai nervi del piede

Per la prima volta al mondo utilizzati i nervi del piede per ripristinare l'uso della mano. L'intervento chirurgicoè stato svolto anell'ospedale Cto secondo quanto riporta la Città della Salute. Il paziente è un operatore sociosanitario di 55 anni che, dopo un incidente stradale, aveva subito l'amputazione di metà della gamba sinistra ed una lesione completa del plesso brachiale del braccio sinistro.