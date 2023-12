Tina Turner e la proposta di nozze di Erwin Bach | «Avevo settantatré anni e non ero mai stata una sposa»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La grande artista ci ha lasciati il 24 maggio a 83. E qui vogliamo ricordare l'amore conda un estratto della sua autobiografia del 2018, My love story, edito in Italia da HarperCollins

Quando immaginiamo una rockstar è il suo volto che ci viene in mente. Capelli biondi cotonati, rossetto estremo, look in pieno stile anni ‘80: ... (ildifforme)

Non c'è branca del settore della cultura e dello spettacolo che non abbia pianto durante l'anno la scomparsa di un divo Il mondo della musica e ... (sbircialanotizia)

Passando dal grande e piccolo schermo ai palchi dei concerti, il primo nome che salta agli occhi nel triste elenco degli addii è quello di, una delle voci rock più famose di tutti i ...... sempre in Piazza ma alle 23, è affidato all' Inspirational Choir of Harlem , diretto da Anthony Morgan , che unisce Gospel, Jazz, Pop e R&B e ha collaborato con leggende come Ike &, ...Tutti i personaggi famosi morti nel 2023, quali e chi sono | Silvio Berlusconi | Michele Murgia | Gianluca Vialli | Messina Denaro | Matthew Perry ...Spiritualità profonda e grande impatto scenico. Sono i due aspetti che caratterizzano il programma della nuova edizione di Christmas Soul, il festival ...