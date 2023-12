Tim pagherà 50 milioni di euro l’anno a Dazn | nel primo accordo erano 340 | tanto vale la Serie A

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)340dia stagione. Ora sono 50. Il segno del ridimensionamento della portata economica del calcio in Italia è scritto anche nel nuovotra Tim echiuso secondo il Corriere della Sera per la trasmissione su TimVision dellaA. Il nuovocon, per altri cinque anni, coprirà le stagioni comprese fra il campionato 2024/25 e quello 2028/29, a fronte di circa 50di: 250in cinque anni. Poi ci sarebbe una cifra variabile legata soprattutto all’andamento degli abbonamenti. Si tratta chiaramente di unal ribasso, e di molto. Anche perché l’originale tra ...

Ora, per la sola rete,circa 22 miliardi ma il debito resterà ache lo abbatterà di circa 14 miliardi con i soldi che saranno incassati per la rete. Ok dal Cda di F2i per investire un ...... mauna ammenda di 20.000 euro , così come la Roma. L'importo sarà devoluto in beneficienza all'Ail, come riporta La Gazzetta dello Sport . Guarda su DAZN tutta la Serie Ae tanto altro ...