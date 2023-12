Tim | accordo con Dazn prosegue fino al 2029 per la Serie A su TimVision

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tim ehanno recentemente formalizzato uncruciale riguardante laA, come riportato dal Corriere della Sera il 28 dicembre 2023. L', concluso il 23 dicembre scorso, garantirà la presenza del calcio super i prossimi cinque anni, coprendo le stagioni dal campionato 2024/25 al 2028/29. Questo rappresenta una proroga del contratto esistente, frutto di un negoziato prolungato tra le due parti.Secondo i dettagli del nuovo, Tim verserà annualmente ameno di 50 milioni di euro, per un totale di circa 250 milioni nell'arco dei prossimi cinque anni. Questo importo minimo garantito sarà integrato da una cifra variabile legata alle prestazioni degli abbonamenti, ma sarà notevolmente inferiore rispetto ai 340 milioni annui (oltre ai ...

Tempo di lettura: 2 minutiNatale di riflessione in casa Mastella : il sindaco di Benevento, dopo aver chiuso l’accordo per le Europee con il Centro ... (anteprima24)

Il segno del ridimensionamento della portata economica del calcio in Italia è scritto nel nuovotrae Dazn: 250 milioni in 5 anni. Il primo portò alle dimissioni di Gubitosi Db Torino 27/08/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus - Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport nella ...Bpersulle uscite, prove di fusione Raiway/EI Towers BPER Banca ha siglato uncon ...: Fondazione Roma investirà 20 milioni nel fondo di F2i per la rete fissa diaccanto a KKR e ...Tim e Dazn hanno annunciato il rinnovo dell'accordo per la trasmissione della Serie A su TimVision. Secondo diverse ...La compagnia telefonica rinnova l’accordo con la piattaforma di sport in streaming: ecco le cifre del contratto per i prossimi cinque anni.