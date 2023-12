Tevez | “Mai adattato all’Inghilterra Non volevo nemmeno imparare la lingua”

Le parole di Carlos Tevez in cui rivela il motivo per cui non ha mai voluto imparare l’inglese: il dramma in famiglia dopo la guerra delle ... (calcionews24)

Le parole di Carlosin cui rivela il motivo per cui non havoluto imparare l'inglese: il dramma in famiglia dopo la guerra delle Falklands Carlosa radio D Sports ha spiegato perché non havoluto ...: ' Ho avuto un problema culturale con loro, perchè i racconti di mio zio hanno segnato la mia ... fu reclutato per la guerra delle Falkland e non potécoronare quel sogno. È diventato un ...L'ex attaccante argentino ha giocato in Premier con le maglie di West Ham, Manchester United e Manchester City ...In un'intervista a D Sport, Carlos Tevez ha condiviso il motivo per cui ha scelto di non imparare l'inglese nonostante il periodo trascorso in Inghilterra..