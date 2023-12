Tenta di strangolare la moglie davanti al figlio | arrestato

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHato dilache si era rifiutata di dargli 50 euro per acquistare la droga, e l’ha fattoalminorenne. È accaduto a San Cipriano d’Aversa (Caserta), dove un 35enne è statodai carabinieri e condotto in carcere; l’uomo era recidivo, essendo già sotto indagine per un altro episodio di violenza ai danni dellacommesso nel maggio scorso. La donna, è emerso, è riuscita a salvarsi colpendo il marito con una forchetta all’altezza dell’orecchio sinistro; la famiglia era infatti a cena. Il 35enne ha quindi mollato la presa e laè scappata rifugiandosi a casa della cognata, che abita nello stesso edificio, avvisando poi i carabinieri. Quando sono giunti sul posto, i ...

Presente anche il figlio della coppia. L'uomo, nei cui confronti già pende un procedimento penale per un analogo episodio verificatosi nel maggio scorso, è stato tratto in arresto ...